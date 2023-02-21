Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1744 Анна Иванова 33=1711 ИВ-1748 Анна Иванова 36=1712 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Анна Иванова 39=1711
Рождение ребёнка
15.01.1745

Сын: Иван Антропов

Отец ребёнка: Антроп Архипов

МК-1745 15.01 1745 Деревни Речек отставного сержанта Архипа Исаева сын Иоанн (ОШИБКА, НАДО сына Архипов Исаева Антропа) ИВ-1746 Ивана нет ИВ-1747 Иван 1=1746 ИВ-1748 Иван 1=1747 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ив... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антроп Архипов

Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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