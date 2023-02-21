Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1744 Анна Иванова 33=1711 ИВ-1748 Анна Иванова 36=1712 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Анна Иванова 39=1711
Рождение ребёнка
15.01.1745
Сын: Иван Антропов
Отец ребёнка: Антроп Архипов
МК-1745 15.01 1745 Деревни Речек отставного сержанта Архипа Исаева сын Иоанн (ОШИБКА, НАДО сына Архипов Исаева Антропа) ИВ-1746 Ивана нет ИВ-1747 Иван 1=1746 ИВ-1748 Иван 1=1747 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ив... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антроп Архипов
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно