Военная награда

29.06.1944

23 апреля 1944 года в районе дер. Симиковцы, при отражении 3х контратак танков и пехоты противника, тов. Чукин более 5 раз устранял неисправности телефонной линии под сильным пулеметным и артминометным огнем противника. В результате чего оеспечил бесперебойное управление огнем артиллерии дивизиона и контратаки были успешно отбиты.