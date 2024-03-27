Чукин Степан
Место рожденияЧкаловская обл., Троицкий р-н, с. Разномойка
Дата рождения1911
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чукин Федор
Мать: Чукина Наталья
Чкаловская обл., Троицкий р-н, с. Разномойка
Рождение ребёнка
14.10.1933
Сын: Чукин Василий
Мать ребёнка: Чукина Татьяна
Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чукина Татьяна
Россия
Военная служба
?.06.1941
Призван Куюргазинским РВК БАШ АССР
Военная награда
10.01.1943
Награжден за боев. действия под гор. Ржев, Западного фронта.
Медаль «За Отвагу» Приказ по 924 Артполку №1 от 10.1.43. Медаль № 143258, временное удостоверение №225676.
Военная награда
29.06.1944
23 апреля 1944 года в районе дер. Симиковцы, при отражении 3х контратак танков и пехоты противника, тов. Чукин более 5 раз устранял неисправности телефонной линии под сильным пулеметным и артминометным огнем противника. В результате чего оеспечил бесперебойное управление огнем артиллерии дивизиона и контратаки были успешно отбиты.
Орден Красной Звезды Приказ 13/н от 29.06.1944 924 ап 359 сд 23 ск 1 УкрФ
Военная служба
Между 1944 и 1945
Ст. сержант. Командир отделения связи управления ! дивизиона 924 Артполка 359 Ярцевской стрелковой дивизии.
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: Чукина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукина Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза в д. Новоразномойка Куюргазинского района
Смерть
1957
д. Новая Разномойка Куюргазинского района респ. Башкортостан
Причина смерти: Последствия ранения, полученного на ВОВ
Похороны
Неизвестно
д. Новая Разномойка Куюргазинского района респ. Башкортостан