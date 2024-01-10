Чукина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чукин Степан Федорович

Отец ребёнка: Чукин Федор

Чкаловская обл., Троицкий р-н, с. Разномойка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукин Иван

Отец ребёнка: Чукин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чукин Федор

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д. Новая Разномойка Куюргазинского района респ. Башкортостан
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