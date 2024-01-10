Чукина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Чукин Федор
Чкаловская обл., Троицкий р-н, с. Разномойка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукин Иван
Отец ребёнка: Чукин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чукин Федор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д. Новая Разномойка Куюргазинского района респ. Башкортостан