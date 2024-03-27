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Чукин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукин Иван

Мать ребёнка: Чукина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова (Чукина) Мария

Мать ребёнка: Чукина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова (Чукина) Мария

Мать ребёнка: Чукина Наталья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чукин Степан

Мать ребёнка: Чукина Наталья

Смерть
Около 1967
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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