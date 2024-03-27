Чукин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукин Иван
Мать ребёнка: Чукина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова (Чукина) Мария
Мать ребёнка: Чукина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова (Чукина) Мария
Мать ребёнка: Чукина Наталья
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чукин Степан
Мать ребёнка: Чукина Наталья
Смерть
Около 1967
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно