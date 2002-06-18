Чукина (Щербатова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукина (Щербатова) Татьяна

Место рождения

Вероятно село Разномойка, Тюльганский район, Оренбургская гкберния. Дата: «когда жали рожь»

Дата рождения

1913

Дата смерти

18.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Щербатов Степан

Мать: Щербатова ?

Вероятно село Разномойка, Тюльганский район, Оренбургская гкберния. Дата: «когда жали рожь»
Рождение ребёнка
14.10.1933

Сын: Чукин Василий

Отец ребёнка: Чукин Степан

Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чукин Степан

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чукин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукин Степан

Смерть
18.06.2002
Дома пос. Маячный ул. Спортивная
Похороны
Неизвестно
п. Маячный г. Кумертау
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