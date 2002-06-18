Чукина (Щербатова) Татьяна
Место рожденияВероятно село Разномойка, Тюльганский район, Оренбургская гкберния. Дата: «когда жали рожь»
Дата рождения1913
Дата смерти18.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Щербатов Степан
Мать: Щербатова ?
Вероятно село Разномойка, Тюльганский район, Оренбургская гкберния. Дата: «когда жали рожь»
Рождение ребёнка
14.10.1933
Сын: Чукин Василий
Отец ребёнка: Чукин Степан
Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чукин Степан
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чукин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чукин Степан
Смерть
18.06.2002
Дома пос. Маячный ул. Спортивная
Похороны
Неизвестно
п. Маячный г. Кумертау