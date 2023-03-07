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Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич

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Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.03.1883

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1883

Отец: Тимоничев Яков Васильевич

Мать: Тимоничева Дарья Яковлевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
14.03.1885
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Godparents:Иоанн Васильевич Тимоничев
Бракосочетание
18.01.1909

Жена: Прокофьева Ольга Фёдоровна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Witnesses:Тимоничев Андрей Яковлевич, Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.11.1909

Сын: Иванов Тимоничев Алесандр Алексеевич

Мать ребёнка: Прокофьева Ольга Фёдоровна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.07.1921

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Прокофьева Ольга Фёдоровна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.07.1921

Дочь: Ольга Алесеевна

Мать ребёнка: Прокофьева Ольга Фёдоровна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1927

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Прокофьева Ольга Фёдоровна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1943
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