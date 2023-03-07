Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1883
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1883
Крещение
14.03.1885
Godparents:Иоанн Васильевич Тимоничев
Бракосочетание
18.01.1909
Witnesses:Тимоничев Андрей Яковлевич, Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.11.1909
Сын: Иванов Тимоничев Алесандр Алексеевич
Мать ребёнка: Прокофьева Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.07.1921
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Прокофьева Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.07.1921
Дочь: Ольга Алесеевна
Мать ребёнка: Прокофьева Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.04.1927
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Прокофьева Ольга Фёдоровна
Смерть
1943