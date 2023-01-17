Прокофьева (Иванова) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Иванова) Ольга Фёдоровна

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Место рождения

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.06.1885

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1885

Отец: Прокофьев Фёдор Прокофьевич

Мать: Прокофьева Анна Фомина

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
19.06.1885
Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Witnesses:Тимоничев Андрей Яковлевич, Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.11.1909

Сын: Иванов Тимоничев Алесандр Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.07.1921

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.07.1921

Дочь: Ольга Алесеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1927

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1942
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