Прокофьева (Иванова) Ольга Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.06.1885
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1885
Крещение
19.06.1885
Бракосочетание
18.01.1909
Witnesses:Тимоничев Андрей Яковлевич, Прокофьев Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
16.11.1909
Сын: Иванов Тимоничев Алесандр Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1921
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1921
Дочь: Ольга Алесеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.04.1927
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич
Смерть
1942