Расторопова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1874
Сын: Расторопов Алексей Фирсович
Отец ребёнка: Расторопов Фирс Стефанович
Ефаново, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1885
Сын: Расторопов Василий Фирсович
Отец ребёнка: Расторопов Фирс Стефанович
Рождение ребёнка
24.09.1889
Сын: Расторопов Александр Фирсович
Отец ребёнка: Расторопов Фирс Стефанович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Расторопов Григорий Фирсович
Отец ребёнка: Расторопов Фирс Стефанович
Смерть
Неизвестно