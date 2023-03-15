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Расторопова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1874

Сын: Расторопов Алексей Фирсович

Отец ребёнка: Расторопов Фирс Стефанович

Ефаново, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1885

Сын: Расторопов Василий Фирсович

Отец ребёнка: Расторопов Фирс Стефанович

Захаровская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.09.1889

Сын: Расторопов Александр Фирсович

Отец ребёнка: Расторопов Фирс Стефанович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Расторопов Григорий Фирсович

Отец ребёнка: Расторопов Фирс Стефанович

Захаровская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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