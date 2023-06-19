Расторопов Алексей Фирсович
Место рождения
Дата рождения19.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1874
Рождение ребёнка
24.01.1898
Сын: Расторопов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Савельева Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Расторопов Фирс Алексеевич
Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Расторопов Павлин Алексеевич
Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Расторопов Иннокентий Алексеевич
Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова
Рождение ребёнка
10.08.1915
Сын: Расторопов Пармен Алексеевич
Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова
Смерть
Неизвестно