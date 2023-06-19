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Расторопов Алексей Фирсович

Место рождения

Ефаново, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1874

Отец: Расторопов Фирс Стефанович

Мать: Расторопова Мария Яковлевна

Ефаново, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Расторопов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Савельева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Расторопов Фирс Алексеевич

Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Расторопов Павлин Алексеевич

Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова

Сваруха, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Расторопов Иннокентий Алексеевич

Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова

Рождение ребёнка
10.08.1915

Сын: Расторопов Пармен Алексеевич

Мать ребёнка: Расторопова Агриппина Никандрова

Сваруха, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно