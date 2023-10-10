Расторопов Фирс Стефанович
Место рождения
Дата рождения06.12.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1831
Отец: Расторопов Стефан Петрович
Мать: Ирина Стефановна
Бракосочетание
25.01.1871
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
19.05.1874
Сын: Расторопов Алексей Фирсович
Мать ребёнка: Расторопова Мария Яковлевна
Ефаново, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1885
Сын: Расторопов Василий Фирсович
Мать ребёнка: Расторопова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
24.09.1889
Сын: Расторопов Александр Фирсович
Мать ребёнка: Расторопова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Расторопов Григорий Фирсович
Мать ребёнка: Расторопова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно