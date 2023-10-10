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Расторопов Фирс Стефанович

Место рождения

Захаровская, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.12.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1831

Отец: Расторопов Стефан Петрович

Мать: Ирина Стефановна

Захаровская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1871

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
19.05.1874

Сын: Расторопов Алексей Фирсович

Мать ребёнка: Расторопова Мария Яковлевна

Ефаново, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1885

Сын: Расторопов Василий Фирсович

Мать ребёнка: Расторопова Мария Яковлевна

Захаровская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.09.1889

Сын: Расторопов Александр Фирсович

Мать ребёнка: Расторопова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Расторопов Григорий Фирсович

Мать ребёнка: Расторопова Мария Яковлевна

Захаровская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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