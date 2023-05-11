Осип Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1764
Отец: Василий Андреевич
Мать: Устинья Михайловна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Гурьян Осипович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Лукоян Осипович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Матрена Осиповна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
?.03.1795
Дочь: Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно