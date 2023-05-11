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Осип Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Василий Андреевич

Мать: Устинья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Гурьян Осипович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Лукоян Осипович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Матрена Осиповна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
?.03.1795

Дочь: Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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