(Андреева) Матрена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева) Матрена Осиповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Андреев (Андреевых) Осип Васильевич

Мать: Андреева (Найдышина) Евдокия Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Василий Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Якимова Боровкова (Родионова) Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-8л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19л
Рождение ребёнка
1825

Сын: Родионов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18об
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Родионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8л
Смерть
Неизвестно

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