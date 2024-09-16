(Андреева) Матрена Осиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-62л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Родионович
ГАСО, рев 1834 8л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Якимова Боровкова (Родионова) Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Родионович
ГАСО, 179-1-45-8л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
1858,19л
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Миронов Василий Родионович
1858,18об
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Родионович
ГАСО, рев 1834 8л
Смерть
Неизвестно