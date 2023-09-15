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Андреев Василий Андреевич

Место рождения

Бубново, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бубново, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 5 оборот, 18
Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 5 оборот
Бракосочетание
До 1756

Жена: Андреева Устинья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 5 оборот, 18
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Андреев Осип Васильевич

Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
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