Андреев Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Андрей
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 5 оборот, 18
Место жительства
С 1731
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 5 оборот
Бракосочетание
До 1756
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 5 оборот, 18
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Андреева Устинья Михайловна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Смерть
1790
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот