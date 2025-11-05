Натёкина Татьяна
женский, родилась Неизвестно, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Натёкин Сергей18.08.1960 г.р.
Дети
Натёкин Василий29.05.1984 г.р.
Пименова (Натёкина) Елена03.08.1987 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Натёкин Сергей
Рождение ребёнка
29.05.1984
Сын: Натёкин Василий
Отец ребёнка: Натёкин Сергей
Рождение ребёнка
03.08.1987
Дочь: Пименова (Натёкина) Елена
Отец ребёнка: Натёкин Сергей
Рождение ребёнка
02.08.1988
Дочь: Гонцова (Натёкина) Ольга
Отец ребёнка: Натёкин Сергей