Натёкина Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Натёкина Татьяна

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Натёкин Сергей18.08.1960 г.р.
Дети
Натёкин Василий29.05.1984 г.р.
Пименова (Натёкина) Елена03.08.1987 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натёкин Сергей

Рождение ребёнка
29.05.1984

Сын: Натёкин Василий

Отец ребёнка: Натёкин Сергей

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
03.08.1987

Дочь: Пименова (Натёкина) Елена

Отец ребёнка: Натёкин Сергей

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
02.08.1988

Дочь: Гонцова (Натёкина) Ольга

Отец ребёнка: Натёкин Сергей

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.