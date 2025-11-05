Пименова (Натёкина) Елена 03.08.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пименова (Натёкина) Елена

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 03.08.1987, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Натёкин Сергей18.08.1960 г.р.
Мать
Натёкина ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Пименов Алексей1983 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1987

Отец: Натёкин Сергей

Мать: Натёкина Татьяна

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов Алексей

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