Пименова (Натёкина) Елена
женский, родилась 03.08.1987, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНатёкин Сергей18.08.1960 г.р.
МатьНатёкина ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Пименов Алексей1983 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1987
Отец: Натёкин Сергей
Мать: Натёкина Татьяна
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пименов Алексей