Гонцова (Натёкина) Ольга 02.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гонцова (Натёкина) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 02.08.1988, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Натёкин Сергей18.08.1960 г.р.
Мать
Натёкина ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Гонцов Алексей31.05.1983 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1988

Отец: Натёкин Сергей

Мать: Натёкина Татьяна

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гонцов Алексей

Рождение ребёнка
10.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гонцов Алексей

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