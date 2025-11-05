Гонцова (Натёкина) Ольга
женский, родилась 02.08.1988, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНатёкин Сергей18.08.1960 г.р.
МатьНатёкина ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Гонцов Алексей31.05.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1988
Отец: Натёкин Сергей
Мать: Натёкина Татьяна
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гонцов Алексей
Рождение ребёнка
10.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гонцов Алексей