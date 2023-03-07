Фахрижихан Ахтариева
Место рождения
Дата рождения04.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1888
Отец: Ахтари Сабитов
Мать: Хамдениса Ахтямова
Бракосочетание
24.02.1906
108 сум | ее представлял старший брат Абдухалил Ахтари улы его отец ее свидетели Гали Габид улы и Гарифиддин Хабибулла улы
Бракосочетание
13.12.1911
Муж: Низаметдин
20 сум | ее представлял старший брат Габидулла Ахтари улы его старший брат Хусамиддин Ахмаджан улы свидетели Муралей аул Гатиятулла Гайнулла улы и Салахуддин Жалалиддин улы его Изатулла Насир улы и Ба... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамзин (сабитов?) Сафиулла Хамзинович
Место жительства
Неизвестно
Давликеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно