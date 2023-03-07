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Фахрижихан Ахтариева

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1850 г.р.

Муж

1879 г.р.
1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1888

Отец: Ахтари Сабитов

Мать: Хамдениса Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.02.1906

Муж: Хамзин (сабитов?) Сафиулла Хамзинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
108 сум | ее представлял старший брат Абдухалил Ахтари улы его отец ее свидетели Гали Габид улы и Гарифиддин Хабибулла улы
Бракосочетание
13.12.1911

Муж: Низаметдин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял старший брат Габидулла Ахтари улы его старший брат Хусамиддин Ахмаджан улы свидетели Муралей аул Гатиятулла Гайнулла улы и Салахуддин Жалалиддин улы его Изатулла Насир улы и Ба... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамзин (сабитов?) Сафиулла Хамзинович

Место жительства
Неизвестно
Давликеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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