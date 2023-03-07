Хамзин (Сабитов?) Сафиулла Хамзинович
Место рождения
Дата рождения1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1906
Жена: Фахрижихан Ахтариева
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
108 сум | ее представлял старший брат Абдухалил Ахтари улы его отец ее свидетели Гали Габид улы и Гарифиддин Хабибулла улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахрижихан Ахтариева
Место жительства
Неизвестно