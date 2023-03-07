Хамзин (Сабитов?) Сафиулла Хамзинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзин (Сабитов?) Сафиулла Хамзинович

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Место рождения

Давликеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Давликеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.02.1906

Жена: Фахрижихан Ахтариева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
108 сум | ее представлял старший брат Абдухалил Ахтари улы его отец ее свидетели Гали Габид улы и Гарифиддин Хабибулла улы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрижихан Ахтариева

Место жительства
Неизвестно
Давликеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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