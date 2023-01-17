Низаметдин
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.12.1911
Жена: Фахрижихан Ахтариева
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял старший брат Габидулла Ахтари улы его старший брат Хусамиддин Ахмаджан улы свидетели Муралей аул Гатиятулла Гайнулла улы и Салахуддин Жалалиддин улы его Изатулла Насир улы и Ба... Показать все
Место жительства
Неизвестно