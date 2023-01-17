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Низаметдин

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Место рождения

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.12.1911

Жена: Фахрижихан Ахтариева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
20 сум | ее представлял старший брат Габидулла Ахтари улы его старший брат Хусамиддин Ахмаджан улы свидетели Муралей аул Гатиятулла Гайнулла улы и Салахуддин Жалалиддин улы его Изатулла Насир улы и Ба... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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