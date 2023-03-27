Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей

Рождение ребёнка
1861

Сын: Максимов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Максимов Сергей

Рождение ребёнка
1863

Сын: Максимов Семен

Отец ребёнка: Максимов Сергей

Рождение ребёнка
1867

Сын: Максимов Христофор Сергеевич

Отец ребёнка: Максимов Сергей

Рождение ребёнка
1874

Сын: Максимов Фома

Отец ребёнка: Максимов Сергей

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Максимов Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей

Смерть
Неизвестно
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