Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей
Рождение ребёнка
1861
Сын: Максимов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Максимов Сергей
Рождение ребёнка
1863
Сын: Максимов Семен
Отец ребёнка: Максимов Сергей
Рождение ребёнка
1867
Сын: Максимов Христофор Сергеевич
Отец ребёнка: Максимов Сергей
Рождение ребёнка
1874
Сын: Максимов Фома
Отец ребёнка: Максимов Сергей
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Максимов Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей
Смерть
Неизвестно