Максимов Христофор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Христофор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Максимов Сергей

Мать: Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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