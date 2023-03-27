Максимов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Максимов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Максимов Семен
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Максимов Христофор Сергеевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Максимов Фома
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Максимов Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно