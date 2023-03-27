Максимов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Максимов Сергей
Мать: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Трусова Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Максимова Мария
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сизова Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934
Высочаны, Лиозненский район, Витебская область