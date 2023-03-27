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Максимов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Максимов Сергей

Мать: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Трусова Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Максимов Иван Семенович

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Максимова Мария

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Максимов Лев Семенович

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Макисов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сизова Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Максимова Ефросинья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Ефросинья Александровна

Смерть
1934
Высочаны, Лиозненский район, Витебская область
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