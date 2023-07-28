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Шемигон Тимофей Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Шемигон Трофим Алексеевич

Мать: Шемигон Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.01.1873

Сын: Шемигон Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна

Рождение ребёнка
?.05.1874

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.10.1875

Дочь: Лукерия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна

ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-41,зап-54
Рождение ребёнка
15.08.1882

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна

Рождение ребёнка
17.07.1885

Дочь: Агрепина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-81,зап-51
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Анисия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно