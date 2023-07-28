Шемигон Тимофей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
08.01.1873
Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.05.1874
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.10.1875
Дочь: Лукерия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-41,зап-54
Рождение ребёнка
15.08.1882
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.07.1885
Дочь: Агрепина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шемигон Анисия Игнатьевна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-81,зап-51
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно