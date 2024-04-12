Шемигон Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шемигон Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шемигон Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич
Смерть
Неизвестно