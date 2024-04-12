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Шемигон Ульяна Алексеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шемигон Павел Трофимович

Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шемигон Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шемигон Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Шемигон Трофим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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