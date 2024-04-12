Шемигон Трофим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шемигон Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Трофимовна
Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шемигон Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Шемигон Ульяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно