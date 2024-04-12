Шемигон Анисия Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти16.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
08.01.1873
Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
?.05.1874
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
18.10.1875
Дочь: Лукерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-41,зап-54
Рождение ребёнка
15.08.1882
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
17.07.1885
Дочь: Агрепина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шемигон Тимофей Трофимович
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-81,зап-51
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1889
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно