Коромыслов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Коромыслов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Шалина Мария Павловна
Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Коромыслов Александр Павлович
Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина
Смерть
Неизвестно