Коромыслов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коромыслов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Коромыслов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Коромыслов Иван Павлович

Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Шалина Мария Павловна

Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Коромыслов Александр Павлович

Мать ребёнка: Коромыслова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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