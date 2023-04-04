Коромыслова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коромыслова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Коромыслов Иван Павлович

Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Шалина Мария Павловна

Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Коромыслов Александр Павлович

Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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