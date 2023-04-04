Коромыслова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Шалина Мария Павловна
Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Коромыслов Александр Павлович
Отец ребёнка: Коромыслов Павел Александрович
Смерть
Неизвестно