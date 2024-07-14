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Бурашников Ларiонъ Лукьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Бурашников Лукьян Ѳотiев

Мать: Бурашникова Дарья Харитонова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1858

Жена: Бурашникова Домна Феодотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.09.1859

Сын: Бурашников Михаил Ларионов

Мать ребёнка: Бурашникова Домна Феодотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.10.1861

Дочь: Бурашникова Настасья Ларионова

Мать ребёнка: Бурашникова Домна Феодотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.10.1862

Сын: Бурашников Яков Ларионов

Мать ребёнка: Бурашникова Домна Феодотова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
30.06.1874

Жена: Бурашникова (Кираблёва) Неонила Трифонова

Смерть
Неизвестно

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