Бурашников Ларiонъ Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1858
Рождение ребёнка
03.09.1859
Сын: Бурашников Михаил Ларионов
Мать ребёнка: Бурашникова Домна Феодотова
Рождение ребёнка
19.10.1861
Дочь: Бурашникова Настасья Ларионова
Мать ребёнка: Бурашникова Домна Феодотова
Рождение ребёнка
21.10.1862
Мать ребёнка: Бурашникова Домна Феодотова
Бракосочетание
30.06.1874
Смерть
Неизвестно