Бурашникова Домна Феодотова 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Домна Феодотова

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

30.11.1864

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.01.1858

Муж: Бурашников Ларiонъ Лукьянов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.09.1859

Сын: Бурашников Михаил Ларионов

Отец ребёнка: Бурашников Ларiонъ Лукьянов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.10.1861

Дочь: Бурашникова Настасья Ларионова

Отец ребёнка: Бурашников Ларiонъ Лукьянов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.10.1862

Сын: Бурашников Яков Ларионов

Отец ребёнка: Бурашников Ларiонъ Лукьянов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
30.11.1864
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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