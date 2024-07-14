Бурашникова Домна Феодотова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти30.11.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1858
Рождение ребёнка
03.09.1859
Сын: Бурашников Михаил Ларионов
Отец ребёнка: Бурашников Ларiонъ Лукьянов
Рождение ребёнка
19.10.1861
Дочь: Бурашникова Настасья Ларионова
Отец ребёнка: Бурашников Ларiонъ Лукьянов
Рождение ребёнка
21.10.1862
Отец ребёнка: Бурашников Ларiонъ Лукьянов
Смерть
30.11.1864