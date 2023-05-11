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Лебетковъ Тимофей

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Лебетковъ Федоръ

Мать: Лебеткова Лукерья Кондратьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лебетковъ Елисей

Мать ребёнка: Лебеткова Домна Ларионова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лебетковъ Андрей

Мать ребёнка: Лебеткова Домна Ларионова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лебетковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Лебеткова Домна Ларионова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Лебеткова Домна Ларионова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебеткова Домна Ларионова

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