Лебетковъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Лебетковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лебетковъ Елисей
Мать ребёнка: Лебеткова Домна Ларионова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лебетковъ Андрей
Мать ребёнка: Лебеткова Домна Ларионова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лебетковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Лебеткова Домна Ларионова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Лебеткова Домна Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно