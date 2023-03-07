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Лебетковъ Дмитрий

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Лебетковъ Тимофей

Мать: Лебеткова Домна Ларионова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Лебеткова Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лебетковъ Платонъ

Мать ребёнка: Лебеткова Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Лебеткова Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Лебеткова Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебеткова Агафья

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