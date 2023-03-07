Лебетковъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Лебетковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Лебеткова Агафья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лебетковъ Платонъ
Мать ребёнка: Лебеткова Агафья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Лебеткова Агафья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Лебеткова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебеткова Агафья