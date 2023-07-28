Тимошенко Андрей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.
Дочь: Тимошенко Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Тимошенко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
09.07.1873 ст.
Сын: Тимошенко Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Тимошенко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
08.05.1875 ст.
Дочь: Тимошенко Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Тимошенко Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно