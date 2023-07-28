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Тимошенко Андрей Фёдорович

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошенко Фёдор Тимофеевич

Мать: Тимошенко Федора Григорьевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.

Дочь: Тимошенко Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Тимошенко Прасковья Павловна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1873 ст.

Сын: Тимошенко Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Тимошенко Прасковья Павловна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.05.1875 ст.

Дочь: Тимошенко Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Тимошенко Прасковья Павловна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно