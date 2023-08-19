Болабоня Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1886 ст.
Сын: Болабоня Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Болабоня Максим Иванович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1889 ст.
Дочь: Болабоня Ефросинья Максимовна
Отец ребёнка: Болабоня Максим Иванович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Болабоня Максим Иванович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1895 ст.
Дочь: Болабоня Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Болабоня Максим Иванович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1897 ст.
Дочь: Болабоня Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Болабоня Максим Иванович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1899 ст.
Сын: Болабоня Василий Максимович
Отец ребёнка: Болабоня Максим Иванович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1904 ст.
Сын: Болабоня Филипп Максимович
Отец ребёнка: Болабоня Максим Иванович
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно