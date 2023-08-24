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Болабоня Максим Иванович

Место рождения

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Болабоня Иван Михайлович

Мать: Болабоня Матрёна Михайловна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Болабоня Наталья Андреевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1886 ст.

Сын: Болабоня Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Болабоня Наталья Андреевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1889 ст.

Дочь: Болабоня Ефросинья Максимовна

Мать ребёнка: Болабоня Наталья Андреевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1892 ст.

Сын: Болабоня Яков Максимович

Мать ребёнка: Болабоня Наталья Андреевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1895 ст.

Дочь: Болабоня Матрёна Максимовна

Мать ребёнка: Болабоня Наталья Андреевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1897 ст.

Дочь: Болабоня Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Болабоня Наталья Андреевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1899 ст.

Сын: Болабоня Василий Максимович

Мать ребёнка: Болабоня Наталья Андреевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1904 ст.

Сын: Болабоня Филипп Максимович

Мать ребёнка: Болабоня Наталья Андреевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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