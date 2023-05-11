Кучерова (Хохлова) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерова (Хохлова) Валентина Викторовна

Место рождения

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1962

Отец: Хохлов Виктор Алексеевич

Мать: Хохлова Анна Петровна

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1983

Дочь: Кожевникова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кучеров Александр Михайлович

Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1988

Дочь: Горбунова Мария Александровна

Отец ребёнка: Кучеров Александр Михайлович

Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Александр Михайлович

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