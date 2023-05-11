Кучерова (Хохлова) Валентина Викторовна
Место рождения
Дата рождения11.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1962
Отец: Хохлов Виктор Алексеевич
Мать: Хохлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1983
Дочь: Кожевникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кучеров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1988
Дочь: Горбунова Мария Александровна
Отец ребёнка: Кучеров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно