Хохлова (Лисейкина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Лисейкина) Анна Петровна

Место рождения

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.08.1937

Дата смерти

25.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1937

Отец: Лисейкин Петр Антонович

Мать: Лисейкина (Кузнецова) Александра Васильевна

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1959

Дочь: Волкова (Хохлова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Хохлов Виктор Алексеевич

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1960

Сын: Хохлов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Хохлов Виктор Алексеевич

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1962

Дочь: Кучерова (Хохлова) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Хохлов Виктор Алексеевич

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.05.1999
Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

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