Хохлова (Лисейкина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения28.08.1937
Дата смерти25.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1959
Дочь: Волкова (Хохлова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Хохлов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
18.06.1960
Сын: Хохлов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Хохлов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.1962
Дочь: Кучерова (Хохлова) Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Хохлов Виктор Алексеевич
Смерть
25.05.1999