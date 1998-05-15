Хохлов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1929
Дата смерти15.05.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1929
Отец: Хохлов Алексей
Мать: Хохлова Елизавета
Рождение ребёнка
02.01.1959
Дочь: Волкова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.06.1960
Сын: Хохлов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Хохлова Анна Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1962
Дочь: Кучерова Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Хохлова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Анна Петровна
Смерть
15.05.1998