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Хохлов Виктор Алексеевич

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.07.1929

Дата смерти

15.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1929

Отец: Хохлов Алексей

Мать: Хохлова Елизавета

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.01.1959

Дочь: Волкова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Петровна

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1960

Сын: Хохлов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Хохлова Анна Петровна

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1962

Дочь: Кучерова Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Хохлова Анна Петровна

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Анна Петровна

Смерть
15.05.1998
Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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