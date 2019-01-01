село Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Тарадеи

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
2989Козмодемьянское (Тарадей, Вознесенское), с. вл.при рч. Тарадеевке.111132711441162Церковь православная 1. Больница с аптекою. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Тарадеи69Соф. и Вар. Вас. Ланские107040323

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Тарадеевская волость
1264. Тарадей (Вознесенское), село бывшее владельческое, при реке Сух. Тарадейке, дворов 400, жителей 2595, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь прав Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Тарадеевская волость
село Тарадеи3261610731018278530075792[...]

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Тарадеевская волость
село Тарадей«Ольховское» поч. отд.118

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
1351Тарадеисело53°57'с.ш.41°37'в.д.N-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Ольховское сельское поселение
61656454166с Тарадеисело

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