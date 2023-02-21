Дугин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугин Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: Дугин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1909

Дочь: Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Дугина Евдокия Никифоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Дугин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Дугина Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дугина Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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