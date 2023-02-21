Дугин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: Дугин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Дугина Евдокия Никифоровна
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1911
Мать ребёнка: Дугина Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно