Дугин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Дугин Киприан Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Дугин Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Савинычева Наталия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно