Савинычева (Дугина) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинычева (Дугина) Наталия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1856 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Дугин Александр

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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