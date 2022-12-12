Дугина Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугина Евдокия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1909

Дочь: Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Дугин Сергей Александрович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1911

Сын: Дугин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Дугин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дугин Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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