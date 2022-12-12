Дугина Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Дугин Сергей Александрович
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1911
Отец ребёнка: Дугин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно