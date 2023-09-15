Апухтин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения21.08.1889
Дата смерти15.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
https://forum.vgd.ru/3405/104776/0.htm?a=stdforum_view&o 1917 МК церкви Рождества Иоанна Предтечи при Пажеском корпусе в городе Петрограде (ЦГИА. Ф.19. Оп.127. Д.3507. Л. 290-314) № 2 22 января Штабс... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1921
Дочь: Светловская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.02.1923
Сын: Апухтин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна
г. Бад-Брюккенау, Бавария, Германское государство
Рождение ребёнка
28.01.1925
Сын: Апухтин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апухтин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна
Смерть
15.01.1938