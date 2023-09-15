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Апухтин Николай Александрович

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

21.08.1889

Дата смерти

15.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
24.01.1917

Жена: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
https://forum.vgd.ru/3405/104776/0.htm?a=stdforum_view&o 1917 МК церкви Рождества Иоанна Предтечи при Пажеском корпусе в городе Петрограде (ЦГИА. Ф.19. Оп.127. Д.3507. Л. 290-314) № 2 22 января Штабс... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1921

Дочь: Светловская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.02.1923

Сын: Апухтин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна

г. Бад-Брюккенау, Бавария, Германское государство
Рождение ребёнка
28.01.1925

Сын: Апухтин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апухтин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна

Смерть
15.01.1938
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