Апухтин Дмитрий Николаевич 15.02.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Апухтин Дмитрий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.02.1923, г. Бад-Брюккенау, Бавария, Германское государство

умер 27.06.2000, г. Оттава, Онтарио, Канада

Отец
Апухтин Николай Александрович21.08.1889 г.р.
Мать
Каткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна15.01.1895 г.р.
Дети
Апухтина Елена ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Апухтина Наталья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923

Отец: Апухтин Николай Александрович

Мать: Каткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна

г. Бад-Брюккенау, Бавария, Германское государство

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апухтина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апухтина Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.06.2000
г. Оттава, Онтарио, Канада

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