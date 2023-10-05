Апухтин Дмитрий Николаевич
мужской, родился 15.02.1923, г. Бад-Брюккенау, Бавария, Германское государство
умер 27.06.2000, г. Оттава, Онтарио, Канада
ОтецАпухтин Николай Александрович21.08.1889 г.р.
МатьКаткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна15.01.1895 г.р.
Дети
Апухтина Елена ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Апухтина Наталья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923
г. Бад-Брюккенау, Бавария, Германское государство
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апухтина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апухтина Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.06.2000
г. Оттава, Онтарио, Канада