Светловская (Апухтина) Надежда Николаевна
женский, родилась 30.06.1921, София
умерла 30.06.2018, г. Оттава, Онтарио, Канада
ОтецАпухтин Николай Александрович21.08.1889 г.р.
МатьКаткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна15.01.1895 г.р.
Супруги
Светловский Пётр Григорьевич16.02.1909 г.р.
Дети
Светловский Владимир ПетровичНеизвестно г.р.
Светловский Григорий ПетровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светловский Григорий Петрович
Отец ребёнка: Светловский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светловский Николай Петрович
Отец ребёнка: Светловский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светловский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Светловский Пётр Григорьевич
Бракосочетание
21.10.1945
Смерть
30.06.2018
г. Оттава, Онтарио, Канада