Светловская (Апухтина) Надежда Николаевна 30.06.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светловская (Апухтина) Надежда Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.06.1921, София

умерла 30.06.2018, г. Оттава, Онтарио, Канада

Отец
Апухтин Николай Александрович21.08.1889 г.р.
Мать
Каткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна15.01.1895 г.р.
Супруги
Светловский Пётр Григорьевич16.02.1909 г.р.
Дети
Светловский Владимир ПетровичНеизвестно г.р.
Светловский Григорий ПетровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921

Отец: Апухтин Николай Александрович

Мать: Каткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светловский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Светловский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светловский Николай Петрович

Отец ребёнка: Светловский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светловский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Светловский Пётр Григорьевич

Бракосочетание
21.10.1945

Муж: Светловский Пётр Григорьевич

Смерть
30.06.2018
г. Оттава, Онтарио, Канада

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