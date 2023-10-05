Светловский Пётр Григорьевич 16.02.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светловский Пётр Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.02.1909, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя

умер 07.07.1995, г. Оттава, Онтарио, Канада

Супруги
Светловская (Апухтина) Надежда Николаевна30.06.1921 г.р.
Дети
Светловский Владимир ПетровичНеизвестно г.р.
Светловский Григорий ПетровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Великое Княжество Финляндское, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светловский Григорий Петрович

Мать ребёнка: Светловская (Апухтина) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светловский Николай Петрович

Мать ребёнка: Светловская (Апухтина) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светловский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Светловская (Апухтина) Надежда Николаевна

Бракосочетание
21.10.1945

Жена: Светловская (Апухтина) Надежда Николаевна

Смерть
07.07.1995
г. Оттава, Онтарио, Канада

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