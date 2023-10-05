Апухтин Александр Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Апухтин Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Апухтин Николай Александрович21.08.1889 г.р.
Мать
Каткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна15.01.1895 г.р.
Супруги
Апухтина (Манштейн) Александра Александровна27.09.1918 г.р.
Дети
Апухтин Николай АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апухтин Николай Александрович

Мать: Каткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апухтин Николай Александрович

Мать ребёнка: Апухтина (Манштейн) Александра Александровна

Бракосочетание
06.10.1940

Жена: Апухтина (Манштейн) Александра Александровна

г. Бизерта, Французский протекторат Тунис, Французское государство

Смерть
Неизвестно

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