Апухтин Александр Николаевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецАпухтин Николай Александрович21.08.1889 г.р.
МатьКаткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна15.01.1895 г.р.
Супруги
Апухтина (Манштейн) Александра Александровна27.09.1918 г.р.
Дети
Апухтин Николай АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апухтин Николай Александрович
Мать ребёнка: Апухтина (Манштейн) Александра Александровна
Бракосочетание
06.10.1940
г. Бизерта, Французский протекторат Тунис, Французское государство
Смерть
Неизвестно