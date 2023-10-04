Апухтина (Манштейн) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтина (Манштейн) Александра Александровна

Место рождения

Привольное, Ставропольский край, Российская империя

Дата рождения

27.09.1918

Дата смерти

21.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Привольное, Ставропольский край, Российская империя
Бракосочетание
06.10.1940

Муж: Апухтин Александр Николаевич

г. Бизерта, Французский протекторат Тунис, Французское государство
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апухтин Николай Александрович

Отец ребёнка: Апухтин Александр Николаевич

Смерть
21.06.1975
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