Апухтина (Манштейн) Александра Александровна
Место рожденияПривольное, Ставропольский край, Российская империя
Дата рождения27.09.1918
Дата смерти21.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Привольное, Ставропольский край, Российская империя
Бракосочетание
06.10.1940
г. Бизерта, Французский протекторат Тунис, Французское государство
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апухтин Николай Александрович
Отец ребёнка: Апухтин Александр Николаевич
Смерть
21.06.1975